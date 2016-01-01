برلماني: أبطال الجيش والشرطة يدافعون عن الوطن ببسالة .. فيديو

قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن كافة ابطال القوات المسلحة والشرطة على أتم الإستعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر وشعبها.



وأضاف " مخاليف " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مجندين كثر يريدون الذهاب إلى سيناء من أجل الدفاع عن كل ذرة تراب فيها، وهناك شباب كثر يريدون محاربة العناصر الإرهابية في سيناء.



وتابع:" أبطالنا من الجيش والشرطة يتعاملون ببسالة غير طبيعية من أجل الذود عن الوطن .. وإقتلاع العناصر الإرهابية من جذورها وتطهير أرض الفيروز من نجس الإرهاب".

