ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

برلماني: أبطال الجيش والشرطة يدافعون عن الوطن ببسالة .. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:42 م
عاطف مخاليف
عاطف مخاليف
هاني حسين
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن كافة ابطال القوات المسلحة والشرطة على أتم الإستعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر وشعبها.

وأضاف " مخاليف " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مجندين كثر يريدون الذهاب إلى سيناء من أجل الدفاع عن كل ذرة تراب فيها، وهناك شباب كثر يريدون محاربة العناصر الإرهابية في سيناء.

وتابع:" أبطالنا من الجيش والشرطة يتعاملون ببسالة غير طبيعية من أجل الذود عن الوطن .. وإقتلاع العناصر الإرهابية من جذورها وتطهير أرض الفيروز من نجس الإرهاب".

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

ميدو يشيد بمدرب منتخب فرنسا في كأس العالم

التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا والبرازيل بالمونديال

كارثة.. لا تستخدم الصابون المطهر والحناء على البشرة

صدى البلد يكشف سر عدم تغيير اسم نادي الأسيوطي بالدوري

الأعلي للإعلام يكشف أسباب وقف النشر فى قضية مستشفى 57357

حل وحيد أمام عبدالغني لإنهاء أزمة قيد كهربا وفتحى فى الزمالك

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء

البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو

العامري فاروق: الأهلي على قلب رجل واحد

استقالة رئيس تحرير الأهرام من مجلس جامعة الأهرام الكندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فيديو

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى
اقتصادية النواب: برنامج الحكومة طموح ويجب تنفيذه .. فيديو
وزير البترول: نستهدف سداد مديونيات الشركاء الأجانب بالكامل فى 2019
البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو
بسنت فهمي: أم الشهيد بتكون فرحانة رغم قسوة الفراق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟