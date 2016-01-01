شاهد ما قاله هادى الجيار عن على ربيع

قال الفنان هادى الجيار بطل مسلسل سك على اخواتك الذى عرض فى رمضان الماضى، إن أى ممثل شاب يحتاج لتوجيه أو نصيحة أقدمها له، وذلك فى حالة من الود والحب.



وأضاف الجيار خلال حواره ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن الفنان على ربيع من أفضل الممثلين، وهو مختلف نهائيا عن غيره، وتلقائى، وموهوب.



وأشار إلى أن عمله فى مسلسل سك على اخواتك كان مميزا، مؤكدا أنه تعامل معه بحرص خلال تصوير المسلسل، وذلك لأنه ممثل كوميدى، ولديه جمهور كبير جدًا.



وكشف أنه فى بداية التصوير كان لديه خوف شديد ولكن بعد تسجيل الحلقة الـ 5 ذهب الخوف، وأوضح أن الفنان على ربيع لديه جمهور كبير سواء من الأطفال والشباب وأيضا كبار السن وأوضح أن المسلسل حقق نسبة نجاح كبيرة لم أتوقعها.

