ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية

ألقت مباحث فاقوس فى الشرقية اليوم الجمعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.



تلقى اللواء رصا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية بالقبض على "دياب . م . أ" 19 سنة عاطل سبق إتهامه فى 9 قضايا مابين (سرقة ، سلاح نارى )، و"حسن . ح . س" 42 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضيتي مابين (مخدرات ، فعل فاضح)، و"محمد . ب . د" 19 سنة عاطل، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.



وتم ضبطهم بمحل تواجدهم في إحدى المزارع بقرية أمين باشا وبحوزة الأول (فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتكوينهم تشكيلًا عصابياَ فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة دراجات نارية وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.