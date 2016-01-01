بسنت فهمي: أم الشهيد بتكون فرحانة رغم قسوة الفراق .. فيديو

قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن أم الشهيد على علم بأن إبنها في مكان أفضل من تواجده في الحياة الدنيا.



وأضافت " فهمي " في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" مفيش أعظم من الشهيد ..والأمهات بتبقى فرحانة رغم قسوة الفراق".



وتابعت:" أم الشهيد بتكون سعيدة وفرحانة لأن إبنها نال أعلى مراتب الشهادة عند رب العالمين .. ومكانته دي محدش يحلم بيها".



