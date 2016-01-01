الأعلى للجامعات: قبول 10% من حاملي الشهادات الفنية بتنسيق 2018

أقر المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب حاملي الشهادت الفنية المقرر قبولهم بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية بتنسيق العام الجامعي 2018/2019، حيث تم تحديد نسبة 10% من حاملي تلك الشهادات نظامي ثلاث وخمس سنوات بالدبلومات الفنية للقبول.



وتأتي الكليات المقرر الالتحاق بها من هؤلاء الطلاب التجارة، التربية، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون، والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية.



وكان قد أعلن المجلس إعفاء 50 طالبًا الأوائل بالشهادات الفنية من شروط التوزيع الجغرافي بالعام الدراسي المقبل 2018/2019.



جدير بالذكر أنه وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات أيضًا يتم إعفاء الـ 600 طالب الأوائل من الثانوية العامة بشعبها الثلاث من شروط التوزيع الجغرافي.