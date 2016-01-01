ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:57 م
صدى البلد
نور عادل
نجح منتخب بلجيكا في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بنظيره منتخب البرازيل متقدمًا بهدفين نظيفين دون رد بالمباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة في إطار دور الـ8 من عمر منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.

بدأ منتخب راقصي السامبا المباراة بقوة راغبين في إظهار العين الحمراء للاعبي منتخب بلجيكا، وذلك من خلال السيطرة على الكرة في وسط الملعب وحرمان لاعبي منتخب بلجيكا من المباراة.

وفي الدقيقة 7 تصدى القائم لهدف محقق لمنتخب البرازيل وذلك بعد ركلة ركنية استقبلها تياجو سيلفا ولكن القائم يتصدى لها.

واستطاع منتخب بلجيكا في تنفيذ هجمة مرتدة قوية بقيادة روميلو لوكاكو وكاد أن يسجل منها هازارد الهدف الأول، إلا أن دفاع راقصو السامبا تصدى لتلك الهجمة.

وفي الدقيقة 10 كاد نجم وسط الميدان البرازيلي باولينيو من تسجيل الهدف الأول إلا أن الدفاع تصدى للكرة لتخرج ركلة ركنية، والتي شكلت خطورة قوية على مرمى منتخب بلجيكا.

وحاول منتخب بلجيكا تهدئة اللعب داخل وسط الملعب إلا أن منتخب راقصي السامبا اعتمد على الضغط العالي عن طريق لاعبي خط الهجوم وخط الوسط.

واستطاع منتخب بلجيكا أن يكون له رد فعل عن طريق تسديدة ضعيفة من لاعب وسط الملعب مروان فيلايني ولكنها ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل وخرجت ركنية بالدقيقة 12.

وفي الدقيقة 13 أعلن كومباني عن تسجيل الهدف الأول في مرمى البرازيل، وذلك من ركلة ركنية ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل لتسكن الشباك بالنيران الصديقة.

وعقب الهدف واصل منتخب بلجيكا سيطرته على فعاليات المباراة مستغلين صدمة لاعبي البرازيل بالهدف المفاجئ في مرماهم.

وحاول فيليب كوتينيو تعديل النتيجة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 16 الا ان الحارس كورتوا استطاع التصدي لها بسهولة.

وفي الدقيقة 22 وصلت الكرة الي المهاجم روميلو لوكاكو والذي باغت الدفاعات البرازيلية إلا أن الحارس نجح في التصدي لكرة المهاجم البلجيكي.

وحاول الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل تعديل النتيجة وذلك عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء الا ان الحارس كورتوا تصدى لها.

وفي الدقيقة 31 استطاع المهاجم كيفين دي بروين من اضافة الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في مرمى نظيره منتخب البرازيل.

وفي الدقيقة 36 حاول منتخب البرازيل تقليص الفارق وذلك عن طريق عرضية من مارسيلو لزميله جيسوس داخل منطقة الجزاء إلا أن رأسية الأخير لم تشكل تهديد على مرمى الشياطين الحمر.

وواصل منتخب البرازيل ضغطه على نظيره منتخب بلجيكا بحثًا عن تسجيل هدف أول وذلك عن طريق عدد من التسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس تيبو كورتوا استطاع التصدي لها جميعًا.

وحافظ منتخب البلجكي على طريقة لعبه عن طريق التحفظ الدفاعي والهجوم بالهجمات المرتدة الخاطفة حتى نهاية الشوط الأول.

ترشيحاتنا

جريزمان يفجر مفاجأة عن هدفه أمام اوروجواي

ميدو يشيد بمدرب منتخب فرنسا في كأس العالم

علي ربيع يُرزق بابنته الأولى.. شاهد صورتها وتعرف على اسمها

بكري: الإعلام أثر بالسلب على حركة المحافظين .. فيديو

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وأوروجواي .. فيديو وصور

البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو

هبة تستدرج الرجال عبر فيس بوك لابتزازهم بعد تصويرهم فى أوضاع مخلة

اكتشف سر قراءة محمد صلاح لكتاب فن اللامبالاة

استقالة رئيس تحرير الأهرام من مجلس جامعة الأهرام الكندية

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر

كريستيانو رونالدو يصدم جماهير ريال مدريد بقرار جديد قبل رحيله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فيديو

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى
اقتصادية النواب: برنامج الحكومة طموح ويجب تنفيذه .. فيديو
وزير البترول: نستهدف سداد مديونيات الشركاء الأجانب بالكامل فى 2019
البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو
بسنت فهمي: أم الشهيد بتكون فرحانة رغم قسوة الفراق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟