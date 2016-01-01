البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو



واستطاع منتخب بلجيكا في تنفيذ هجمة مرتدة قوية بقيادة روميلو لوكاكو وكاد أن يسجل منها هازارد الهدف الأول، إلا أن دفاع راقصو السامبا تصدى لتلك الهجمة.



وفي الدقيقة 10 كاد نجم وسط الميدان البرازيلي باولينيو من تسجيل الهدف الأول إلا أن الدفاع تصدى للكرة لتخرج ركلة ركنية، والتي شكلت خطورة قوية على مرمى منتخب بلجيكا.



وحاول منتخب بلجيكا تهدئة اللعب داخل وسط الملعب إلا أن منتخب راقصي السامبا اعتمد على الضغط العالي عن طريق لاعبي خط الهجوم وخط الوسط.



واستطاع منتخب بلجيكا أن يكون له رد فعل عن طريق تسديدة ضعيفة من لاعب وسط الملعب مروان فيلايني ولكنها ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل وخرجت ركنية بالدقيقة 12.



وفي الدقيقة 13 أعلن كومباني عن تسجيل الهدف الأول في مرمى البرازيل، وذلك من ركلة ركنية ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل لتسكن الشباك بالنيران الصديقة.



وعقب الهدف واصل منتخب بلجيكا سيطرته على فعاليات المباراة مستغلين صدمة لاعبي البرازيل بالهدف المفاجئ في مرماهم.



وحاول فيليب كوتينيو تعديل النتيجة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 16 الا ان الحارس كورتوا استطاع التصدي لها بسهولة.



وفي الدقيقة 22 وصلت الكرة الي المهاجم روميلو لوكاكو والذي باغت الدفاعات البرازيلية إلا أن الحارس نجح في التصدي لكرة المهاجم البلجيكي.



وحاول الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل تعديل النتيجة وذلك عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء الا ان الحارس كورتوا تصدى لها.



وفي الدقيقة 31 استطاع المهاجم كيفين دي بروين من اضافة الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في مرمى نظيره منتخب البرازيل.



وفي الدقيقة 36 حاول منتخب البرازيل تقليص الفارق وذلك عن طريق عرضية من مارسيلو لزميله جيسوس داخل منطقة الجزاء إلا أن رأسية الأخير لم تشكل تهديد على مرمى الشياطين الحمر.



وواصل منتخب البرازيل ضغطه على نظيره منتخب بلجيكا بحثًا عن تسجيل هدف أول وذلك عن طريق عدد من التسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس تيبو كورتوا استطاع التصدي لها جميعًا.



وحافظ منتخب البلجكي على طريقة لعبه عن طريق التحفظ الدفاعي والهجوم بالهجمات المرتدة الخاطفة حتى نهاية الشوط الأول.

نجح منتخب بلجيكا في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بنظيره منتخب البرازيل متقدمًا بهدفين نظيفين دون رد بالمباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة في إطار دور الـ8 من عمر منافسات كأس العالم 2018 بروسيا.بدأ منتخب راقصي السامبا المباراة بقوة راغبين في إظهار العين الحمراء للاعبي منتخب بلجيكا، وذلك من خلال السيطرة على الكرة في وسط الملعب وحرمان لاعبي منتخب بلجيكا من المباراة.وفي الدقيقة 7 تصدى القائم لهدف محقق لمنتخب البرازيل وذلك بعد ركلة ركنية استقبلها تياجو سيلفا ولكن القائم يتصدى لها.