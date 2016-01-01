اقتصادية النواب: برنامج الحكومة طموح ويجب تنفيذه .. فيديو

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس شكل لجنة لدراسة بيان وبرنامج الحكومة، مكونة من 30 نائبا برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس.



وأضافت " فهمي" في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" برنامج الحكومة طموح وهائل.. ولكن علينا التأكد من آليات تنفيذه".



وتابعت:" ما يهمنا في برنامج الحكومة شعور المواطن بنتائج الإصلاح الإقتصادي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التمويل".

