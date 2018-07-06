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أخبار العالم

شاهد .. الرئيس الفرنسي يحتفل بفوز منتخب بلاده على الأوروجواي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:58 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رحيم يسري
احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده على منافسه منتخب الأوروجواي ضمن مباريات كأس العالم روسيا 2018، حيث فاز الفريق الأزرق بهدفين نظيفين.

ونشر "ماكرون" مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر احتفاله بفوز منتخب بلاده مع مجموعة من الأطفال والصبيان شاهد معهم المباراة في حديقة قصر الإليزيه.

وكتب الرئيس تعليقا على الفيديو قائلا "شكرا لكل شباب الرياضيين الذين جاءوا لتشجيع منتخبنا في ربع النهائي في الإليزيه .. أداء رائع من فريقنا الأزرق .. نلقاكم يوم الثلاثاء".

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