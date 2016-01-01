الطيران في أسبوع.. المصري يوجه باستكمال تطوير 3 شركات وترشيد الإنفاق.. ومصر للطيران على صفيح ساخن بعد الإطاحة بـ4 قيادات.. ومطار القاهرة يدرس تطوير وتوسعة منفذ 35

وزير الطيران يوجه باستكمال تطوير 3 شركات وترشيد الإنفاق

تغيير 4 قيادات داخل القابضة لمصر للطيران

سامح الحفني رئيسا لسلطة الطيران المدني خلفا للعدوي

هاني العدوي مستشارا لشئون الطيران المدني

مصر للطيران وShenzhen Airlines الصينية تُفعلان اتفاقية شراكة

مطار القاهرة يدرس تطوير وتوسعة منفذ 35

شهد قطاع الطيران المدني، على مدار أسبوعه المنقضي، حركة مستمرة يقودها وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، وسط أحداثا ساخنا وتغييرات على مستوى قيادات أفرع الشركة القابضة مصر للطيران.التقى الفريق يونس المصرى، خلال هذا الاسبوع، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة المالية للطيران والدكتور حسن محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة سياف المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات، واللواء طارق ذكى رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت الرياضى.واستمع وزير الطيران، خلال الاجتماع الى شرح توضيحى قدمه رئيس الشركة القابضة المالية للطيران عن سير العمل في الشركة وأنشطتها التى تتضمن توفير التمويل اللازم لمشروعات قطاع النقل الجوي بطرق غير تقليدية، وإنشاء كيانات اقتصادية تقوم بالأنشطة التمويلية للعديد من المشروعات وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة بالقطاع بهدف تحقيق أفضل العوائد الفنية والمالية.واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة سياف نشاط الشركة وهو تأجير الطائرات والمعدات بالاضافة الى المشروعات المساهمة بها الشركة ، ووجه بضرورة زيادة قدرات الشركة الحالية والتوسع فى نظم تأجير الطائرات ليشمل إلى جانب التأجير التشغيلي والتمويلي نظام التأجير الشامل ، مع تعزيز الخطط المستقبلية والتى تستهدف زيادة الأسطول للتوسع فى السوق الأوروبية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وتحديث المعدات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يحقق قيمة مضافة للناتج القومى.كما استمع الوزير، الى شرح تفصيلى قدمه رئيس مجلس إدارة شركة "إيروسبورت" للخدمات الرياضية والترفيهية عن نشاط وخطط الشركة خلال الفترة الماضية والمستقبليه والتى تتضمن خطة تطوير وصيانة نادى ايروسبورت فرع ( أ ) واستكمال المرحلة الثانية لفرع ( ب ) والذى يضم حمام السباحة الأوليمبي وصالات الألعاب المغلقة بالإضافة إلى بعض الملاعب المفتوحة ووجه بسرعة الانتهاء من المشروعات واستكمال كافة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية بما يحقق الاستفادة للعاملين الأعضاء وأسرهم .وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطيران باستكمال إجراءات تطوير أداء هذه الشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات، إضافة إلى العمل على تعظيم العائد المادى وترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد.واستمرارا، لحركة التغييرات التي يجريها وزير الطيران المدني لتجديد دماء القيادات بالطيران المدني، تقرر تعيين الطيار سامح الحفني رئيسا لسلطة الطيران المدنى، خلفا للمهندس هانى العدوى، الذي تقرر تكليفه مستشارًا للوزير في شئون الطيران المدنى، وذلك على خلفية قرار إعفائه من رئاسة سلطة الطيران المدني.كما أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بندب إيهاب غازي للعمل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.وعلى مستوى الشركة القابضة مصر للطيران، قرر الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة تكليف المهندس محمد فتح الله للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، فضلا عن تكليف ياسر هدهد برئاسة قطاع التحالفات بالشركة القابضة لمصر للطيران.من ناحية أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران، عن توقيعها لاتفاقية شراكة بالرمز مع شركة Shenzhen Airlines الصينية والتي بموجبها يمكن شركة Shenzhen Airlines من وضع رمز رحلاتها كناقل مسوق على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وجوانزو.وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يمكن الآن لعملاء شركة Shenzhen Airlines تجربة الخدمات المميزة المتوفرة على طائرة البوينج B777-300ER من وإلى جوانزو، مؤكدا:"إننا على استعداد تام للترحيب بضيوفنا على متن رحلاتنا بين القاهرة وجوانزو، كما سيستفيد عملاء الشركتين بالعديد من الفوائد والمميزات المقدمة من خلال الشركات الأعضاء بالتحالف بما في ذلك إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لعملاء تحالف ستار من المستويين الفضي والذهبي."ومن جانبها صرحت مدير الشئون الدولية بشركة Shenzhen Airlines تشين زيهونج بأن "مصر للطيران هي شركة الطيران الوحيدة التي تُسير رحلات مباشرة بين الصين ومصر وبفضل انتعاش حركة السفر من الصين، فإن اتفاقية المشاركة بالرمز توفر لعملاء شركة Shenzhen Airlines الكثير من خيارات السفر المرنة إلى مصر."وجدير بالذكر أن اتفاقية التعاون الجديدة ستكون متاحة للسفر اعتبارًا من 16 يوليو 2018 وستوفر للعملاء العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين وتسجيل الحقائب حتى نقطة الوصول الأخيرة واستخدام استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة بالإضافة إلى خدمة الـ Fast Track المتوفرة بمطار القاهرة.وحول شركة ميناء القاهرة الجوي، كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار يعكف حاليا على إجراء دراسات جديدة لتطوير منفذ 35 بالمطار، المخصص لدخول العاملين والسيارات والحاويات الكبيرة إلى أرض المهبط.وقالت المصادر، إن الدراسات التي يجريها المطار حول منفذ 35 بالمطار، تأتي بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والذي وجه شركة ميناء القاهرة الجوي، بدراسة أعمال توسعة داخل منفذ 35، ليستوعب أكبر عدد من الحركة والسيارات.وأشارت المصادر، إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوي، تقوم حاليا بعمل الدراسات حول المشروع، ودراسة التكاليف المالية له، لبدء في تنفيذه في أقرب وقت، تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران.وكان الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني قام بجولة على مطار القاهرة الدولي، فور توليه حقيبة الوزارة، سجل خلالها العديد من الملاحظات حول الإجراءات الأمنية، والأعمال التطويرية داخل صالات المطار، والتي شرع المطار على الفور في تنفيذها واحدة تلو الأخرى.