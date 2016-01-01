المشد: تطبيق التأمين الصحي الشامل يعبر عن إرادة القيادة السياسية

عبر النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عن سعادته لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدا على ان القرار يعبر عن مدي اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي، وتنفيذ لما أعلن عنه الرئيس من إعطاء الأولوية للتعليم والصحة.



وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن قرار البدء جاء فى الموعد المحدد له من قبل الحكومة فى بادئ الأمر، وهو شهر يوليو، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تطبيقه ستكون بمثابة مرحلة تجريبية لمعرفة مدى نجاح المنظومة.



ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن اكتفاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بأربعة محافظات فقط، يأتى لتجربة التطبيق فى البداية كما ذكرنا بالإضافة إلى أن العمل به يأتى فى حدود إمكانياتنا المادية والاستعدادية بمختلف المحافظات.



كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد اليوم على أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يشمل أربع محافظات هم: الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

