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والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:07 م
صدى البلد
أسامة علي
قال سيد سند والد الطفل المختطف بمدينة طوخ، ان ابنه يوسف خرج يوم الجمعة الماضية لشراء بعض الحلويات ولم يعد للمنزل، لافتا إلى أنه بدأ البحث عنه ولم يجده، فقام بإبلاغ الشرطة.

واكد سند خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامية دينا يحيى،أن الشرطة قامت بدور فعال للغاية وتعايشت مع الموقف على أرض الواقع إلى أن تمكنت من إرجاع إبنة فى اقل من 48 ساعة.

وتابع قائلا:" أن ما فعلته الشرطة لإرجاع إبنى كان شيء مشرف جدا ومبسوط ان الشرطة قربت من الشعب مرة أخرى" .

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