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شاهد.. وزير الرياضة يهنئ مرتضى منصور على فرع الزمالك الجديد

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:23 م
اشرف صبحي وزير الرياضة
اشرف صبحي وزير الرياضة الجديد
عمرو ابوبكر
هنأ أشرف صبحي وزير الرياضة، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على وضع حجر أساس فرع القلعة البيضاء الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وقال صبحي خلال تصريحاته لموقع صدى البلد الإخباري، إن نادي الزمالك حقق طفرة إنشائية في المقر الرئيسي الأول له، وسيستمر في تحقيق إنجازات عديدة في الفترة المقبلة، والجمهور سيرى ذلك في الفرع الجديد للنادي.

وأضاف صبحي، أن هدف وزارة الرياضة الجديدة تطوير العديد من الأندية المصرية، وخلق فرص لإنشاء فروع جديدة لجميع الأندية في مصر، وخلق طفرة انشائية جديدة في عالم الرياضة.

وتابع: "نادي الزمالك الجديد يمتاز بمساحة مميزة جدا، وموقع رائع في مدينة السادس من أكتوبر، وسيرى الجمهور العديد من التطورات في هذا الفرع الجديد.

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