بسنت فهمى: أتمنى التعاون بين مختلف الوزارات..فيديو

قالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس شكل لجنة لدراسة بيان وبرنامج الحكومة، مكونة من 30 نائبا برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.



وأضافت بسنت فهمى خلال لقائها ببرنامج "نظرة" تقديم الاعلامى "حمدى رزق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عاوزين نشوف تعاون بين الوزارات، لافتة إلى أن بعض الوزارات تعمل بمفردها وهو يتعارض مع ما أكده الرئيس السيسى.



وشددت:" ما يهمنا في برنامج الحكومة هو شعور المواطن بنتائج الإصلاح الإقتصادي، بالإضافة إلى التعرف على طرق التمويل".

