مطروح فى أسبوع ..المحافظ يستقبل وفد لجنة السياحة والطيران بالبرلمان.. ويعتمد نتيجة دبلوم التمريض بنسبة نجاح 93,6 % .. ويقرر غرامات مالية على المحلات غير الملتزمة بالنظافة

الانتهاء من المدرسة الفنية النووية بالضبعة خلال شهر

وصول أحدث ونش إطفاء لمطروح بارتفاع 55 مترا

أبو زيد يفتتح معرض ديارنا بمطروح بمشاركة 40 عارضا من 9 محافظات

شهدت محافظة مطروح الاسبوع الماضى العديد من الاحداث، حيث استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان برئاسة النائب محمد عبده عضو اللجنة خلال زيارتها الحالية للمحافظة للإطلاع على جهود تطوير التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والنائب سليمان فضل العميرى ومهدى العمدة عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح وممثلى عمد ومشايخ وعواقل وحكماء والمرأة والأزهر والكنيسة بالمحافظة.وتفقد وفد اللجنة مكتبة مصر العامة بمطروح واشادوا بمدى المستوى الحضارى والهندسى للمكتبة مع ما تحتويه من متحف لتراث مطروح وقاعات تعليمية وتدريبية ومكتبة تثقيفية لخدمة ابناء المحافظة.واكد ابو زيد، على أهمية قطاع السياحة وما تمثله بمصر من أهمية إجتماعية وإقتصادية يتوقف عليها حال كثير من اقتصاديات السوق والدخل القومى وحياة المواطنين، ومع ما اكتسبته كواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية تأثيرا في العالم.وأشار إلى عدة جهود قامت بها المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية من اجل التنمية السياحية ومنها نجاح مطروح خلال مؤتمرها الاقتصادى الدولى الاول فى اكتوبر 2015 فى جذب عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتعاقد عليها ..خاصة فى المجال السياحي ضمن حزمة مشروعات اقتصادية بتكلفة 140 مليار جنيه, منهاافتتاح المرحلة الاولى من احدى تلك المشروعات فى الساحل الشمالى ..تبلغ تكلفته الاستثمارية 16 مليار جنيه.كما اعتمد محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوى للتمريض بمطروح، بنسبة نجاح 93,6 %.وأكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تقدم للامتحانات 110 طالبة، نجح من بينهم 103 طالبة على مستوى محافظة مطروح، وتم إجراء الإحصائيات الأساسية الخاصة بالنتائج.واضاف ان اجمالى نسبة النجاح بمدرسة تمريض مدينة مرسى مطروح 96,5% بينما بلغت نسبة نجاح مدرسة تمريض مدينة الحمام 83,3 % ليكون اجمالى نسبة النجاح على مستوى مدارس التمريض بمطروح 93,6 %.من ناحية اخرى تفقد محافظ مطروح ، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير الاعمال ومتابعة انهاء تنفيذ الانشاءات بالمدرسة استعدادا لبدء الدراسة بها العام الدراسى القادم.وشدد المحافظ علي ضرورة سرعة الانتهاء من الاجراءات الانشائية النهائية بالمدرسة النووية- وتسليمها خلال شهر مع جاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث تمهيدا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.وأوضح أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستى و استراتيجى فى المنطقة مع اطلاق المشروع النووي السلمى المصرى بالتعاون مع الجانب الروسى ، وما سيكون لتلك المدرسة من فاعليه فى تدريب و تأهيل على احدث تقنيات الطاقة النووية علميا وعمليا .من ناحية اخرى دعمت محافظة مطروح وحدة الحماية المدنية بالمحافظة، باحدث ونش انقاذ واطفاء ايطالى الصنع بتكلفة 20 مليون جنيه والذى يصل امتداده الى 55 متر.كما افتتح محافظ مطروح معرض ديارنا بالنادى الاجتماعى بمطروح بمشاركة 40 عارض من جمعيات الاسر المنتجة من 9 محافظات والذى يستمر طوال شهر يولية بحضور الدكتورة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية والمسئولة عن قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.وأشاد جمهور المعرض من أهالى مطروح وزائريها بالمنتجات المعروضة وأسعارها مع طبيعة الخدمات المتوفرة والتطويرات الميدانية والجمالية بالمحافظة صيف هذا العام.ووجه اللواء علاء أبو زيد، بضرورة تذليل كافة العقبات مع توفير الخدمات اللازمة للمشاركين خلال فترة المعرض، مؤكدًا أن المعرض يوفر فرص عمل، ويدر دخلا للأسر التي تعتمد على تصنيع المنتجات اليدوية والتراثية وكذلك تعريف المجتمع بقيمة المنتج التراثي والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى كونه فرصة تسويقية تقدمها الوزارة لدعم شباب الأسر المنتجة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.من ناحية اخرى محافظ مطروح توقيع غرامة مالية فورية قدرها 10آلاف جنيه على محالين تجاريين بشارع الاسكندرية بواقع 5 آلاف جنيه على كل محل لعدم الالتزام بالنظافة.وأضاف المحافظ خلال جولة بشوارع مدينة مرسى مطروح لمتابعة استكمال بعض أعمال التجميل والتطوير ببعض شوارع المحافظة أنه سيتم تغليظ العقوبة حتى الاغلاق فى حال عدم الحفاظ على المظهر الحضارى والنظافة بالمدينة خاصة شارع الإسكندرية.