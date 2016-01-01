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حوادث

مصرع نجار مسلح غرقا في نهر النيل ببني سويف

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:27 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
محمد عبد الحليم
لقى نجار مسلح في العقد الثالث من عمره، مصرعه غرقًا فى نهر النيل ببنى سويف وتم ايداع جثتة مشرحة مستشفى بنى سويف العام.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف اخطارًا بغرق "نسيم محمد فاضل 22 سنة من سوهاج ويعمل نجار مسلح بمحور عدلى منصور حيث إنزلقت قدماه وفقد توازنه داخل مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف.

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