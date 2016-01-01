الري: الاعتماد على أحدث أجهزة القياس للتصرفات المائية

أكد الدكتور أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل، علي استمرار التعاون الفنى والتنسيق مع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ووزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان، وتبادل المعلومات والبيانات الهيدرولوجية لمحطات الرصد التابعة للرى السودانى، لتجميع وإرسال البيانات اليومية حتى يتمكن المسئولون بقطاع مياه النيل والوزارة من المتابعة الدقيقة للسمات الهيدرولوجية وتقدير حجم الفيضان لهذا العام المائى.



وأشار "بهاء" فى تصريحاته لصدى البلد، على الاعتماد على أحدث أجهزة القياس للتصرفات المائية مثل جهاز ADCP بالمحطات المختلفة، مع تكثيف القياسات فى موسم الفيضان الذى يبدأ بالسودان اعتبارًا من شهر يوليو والتأكيد على استمرارية وكفاءة غرفة العمليات بالرى المصرى بالسودان لمتابعة أحوال الفيضان، كما تم رفع درجة الاستعداد بالورش بتفتيش رى الشجرة من سيارات ومعدات إصلاح لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث أثناء الفيضان.



جدير بالذكر أن الرى المصرى بالسودان تأسس فى نوفمبر عام 1904 بمهام رئيسية، متمثلة فى تجميع والحصول على بيانات هيدروليكية منتظمة لروافد نهر النيل، لإمكان القيام بالتنبؤ بحالة وإيراد النهر، وللإعداد لمشروعات زيادة إيراد النيل من خلال استقطاب بعض من الفواقد المائية بأحواضه الفرعية، وحرصت الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان على إتمام جميع الاستعدادات لاستقبال موسم الفيضان لهذا العام، خاصة خلال أشهر ذروته فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، من خلال التركيز على كافة أعمال الرصد والقياس والتحليل وتجميع البيانات من محطات الرصد المنتشرة على طول النهر و روافده بالسودان وجنوب السودان و تحديث كافة البيانات بصورة رقمية.