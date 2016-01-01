وكيل صحة الدقهلية يوجه بشن حملات لمواجهة الحشرات الناقلة للأمراض

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حرصا على حماية المواطنين من الأمراض المنقولة بالحشرات والقوارض، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية وإدارة صحة البيئة بعمل حملة مكبرة من الإدارتين.



وقام فريق مكافحة ناقلات الأمراض بأعمال المقاومة الأرضيّة فى أماكن تجمع القمامة ببعض قرى مركز ميت غمر، كما تم الاستعانة بأجهزة الضباب للرش ومكافحة الحشرات الطائرة، حيث تم الرش قبل شروق الشمس وكذلك قبل الغروب.



كما قام فريق صحة البيئة بأخذ عينات المياه من أماكن متفرقة بالقرى حيث بلغ عدد العينات التى تم سحبها اليوم 20 عينة، وتم إرسالها إلى المعامل لتحليلها ومدى مطابقتها للمقاييس.



ووجه وكيل الوزارة باستمرار تلك الحملات لتشمل باقى المناطق والقرى طوال فترة الصيف والتى تنشط فيها الحشرات الزاحفة والطائرة.