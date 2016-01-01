متحدث الوزراء: تكافل وكرامة يعول 18 مليون مواطن ..فيديو

قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برنامج تكافل وكرامة يشهد توسعا خلال الفترة المقبلة وذلك طبقا لرؤية الحكومة.



وتابع سلطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة" تقديم الإعلامى "حمدى رزق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"برنامج تكافل وكرامة يكفل 3 ملايين أسرة بما يعادل 18 مليون فرد، وهناك تطوير في الفترة القادمة".



وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لمساعدة المشروعات المتعثرة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى.



