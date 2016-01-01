مدحت قريطم يبرز مزايا قانون المرور الجديد.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور الأسبق، إن قانون المرور الجديد ليس به حجز على السيارات إلا غير الصالحة فنيا، كما أن الضباط الذين يحررون المخلفات لا يحصلون الأموال بأنفسهم، ويتم إعطاء مهلة 7 أيام لقائد السيارة لكى يستفيد من فترة التصالح فى الفترة المحدودة من 7 إلى 30 يوما.



وأكد مدحت قريطم خلال استضافته ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية دينا يحى، أنه حدثت طفرة تكنولوجيا كبيرة فى منظومة المرور الجديدة حيث أن لا يتم سحب الرخص من قائدى السيارات فقط يتم إعطاؤه وصل بالمخالفة ويتم دفع المخالفة خلال المسموحة، لافتا إلى أنه لا يتم فى قانون المرور الجديد كلبشة السيارات لأنها تؤدى إلى الازدحام المرورى.



وأوضح "مدحت قريطم" أن فترة التصالح تعنى إمكانية دفع نصف المخالفة فقط، كما أن تحصيل الضباط فلوس فى الشارع أصبح غير حضاري ولن يحدث مجددا.

