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فن

ريهام حجاج تبدأ تصوير كارمن

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:06 م
صدى البلد
أحمد عمر البهى
تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل "كارمن" والمقرر ان تخوض من خلاله اولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية.

العمل من إخراج حسين شوكت ومن المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى المقبل فى إطار 60 حلقة وقد بدأ تصويره يوم السبت الماضى داخل احد الاستديوهات الخاصة.

يذكر أن احدث أعمال ريهام حجاج فيلم "رغدة متوحشة"، بطولة رامز جلال، بيومى فؤاد، واحمد فتحى، ومحمد ثروت، وآخرين، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

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