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كأس العالم

يلدريم يعلن طرد العشرات من أفراد الجيش والشرطة التركيين

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:36 م
رئيس الوزراء التركي
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
أحمد محرم
ذكر موقع "24" الإخباري الإماراتي أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أن "تركيا ستطرد أشخاصًا من "العديد من المؤسسات" بما في ذلك الشرطة والجيش بموجب مرسوم سيصدر اليوم الجمعة".

وأضاف يلدريم "سينشر آخر مرسوم في ظل حالة الطوارئ الليلة وسيكون هناك عمليات فصل من الكثير من المؤسسات، سيكون أغلبها من الشرطة والجيش".

وفرضت تركيا حالة الطوارئ بعد فترة وجيزة من محاولة انقلاب في 2016 وظلت مفروضة منذ ذلك الحين، مما قيد بعض الحريات وسمح للحكومة بإصدار مراسيم متخطية البرلمان.

كما حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي فاز بولاية أخرى لمدة خمس سنوات في انتخابات جرت في 24 يونيو على صلاحيات جديدة بموجب تعديل دستوري، ووعد الرئيس بعدم تجديد حالة الطوارئ بعد انتهائها في 18 يوليو.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس "إن هناك نحو 160 ألفا اعتقلوا وما يقرب من نفس العدد من موظفي الدولة فصلوا في ظل تطبيق حكم الطوارئ".

وقالت وزارة الداخلية التركية في أبريل "إن اتهامات رسمية وجهت لنحو 77 ألفًا ممن اعتقلوا وبقوا في السجن خلال محاكماتهم".

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