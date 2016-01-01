بلجيكا تهزم البرازيل بثنائية وتواجه فرنسا بنصف النهائي.. فيديو

فجر منتخب بلجيكا مفاجأة كبرى وذلك بفوزه على نظيره منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار الدور الـ8 من عمر منافسات كأس العالم.



وسجل الهدف الأول فرناندينهو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13، بينما أضاف الهدف الثاني كيفين دي بروين بالدقيقة 31، وفي الشوط الثاني سجلت البرازيل هدفها الوحيد عن طريق أوجستو بالدقيقة 76.



بدأ منتخب راقصي السامبا المباراة بقوة راغبين في إظهار العين الحمراء للاعبي منتخب بلجيكا، وذلك من خلال السيطرة على الكرة في وسط الملعب وحرمان لاعبي منتخب بلجيكا من المباراة.



وفي الدقيقة 7 تصدى القائم لهدف محقق لمنتخب البرازيل وذلك بعد ركلة ركنية استقبلها تياجو سيلفا ولكن القائم يتصدى لها.



واستطاع منتخب بلجيكا في تنفيذ هجمة مرتدة قوية بقيادة روميلو لوكاكو وكاد أن يسجل منها هازارد الهدف الأول إلا أن دفاع راقصي السامبا تصدى لتلك الهجمة.



وفي الدقيقة 10 كاد نجم وسط الميدان البرازيلي باولينيو من تسجيل الهدف الأول، إلا أن الدفاع تصدى للكرة لتخرج ركلة ركنية، والتي شكلت خطورة قوية على مرمى منتخب بلجيكا.



وحاول منتخب بلجيكا تهدئة اللعب داخل وسط الملعب إلا أن منتخب راقصي السامبا اعتمد على الضغط العالي عن طريق لاعبي خط الهجوم وخط الوسط.



واستطاع منتخب بلجيكا أن يكون له رد فعل عن طريق تسديدة ضعيفة من لاعب وسط الملعب مروان فيلايني، ولكنها ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل وخرجت ركنية بالدقيقة 12.



وفي الدقيقة 13 أعلن كومباني عن تسجيل الهدف الأول في مرمى البرازيل وذلك من ركلة ركنية ارتطمت بدافع منتخب البرازيل لتسكن الشباك بالنيران الصديقة.



وعقب الهدف واصل منتخب بلجيكا سيطرته على فعاليات المباراة مستغلين صدمة لاعبي البرازيل بالهدف المفاجئ في مرماهم.



وحاول فيليب كوتينيو تعديل النتيجة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 16 إلا أن الحارس كورتوا استطاع التصدي لها بسهولة.



وفي الدقيقة 22 وصلت الكرة إلى المهاجم روميلو لوكاكو والذي باغت الدفاعات البرازيلية إلا أن الحارس نجح في التصدي لكرة المهاجم البلجيكي.



وحاول الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل تعديل النتيجة وذلك عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس كورتوا تصدى لها.



وفي الدقيقة 31 استطاع المهاجم كيفين دي بروين من إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في مرمى نظيره منتخب البرازيل.



وفي الدقيقة 36 حاول منتخب البرازيل تقليص الفارق وذلك عن طريق عرضية من مارسيلو لزميله جيسوس داخل منطقة الجزاء إلا أن رأسية الأخير لم تشكل تهديدا على مرمى الشياطين الحمر.



وواصل منتخب البرازيل ضغطه على نظيره منتخب بلجيكا بحثًا عن تسجيل هدف أول وذلك عن طريق عدد من التسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس تيبو كورتوا استطاع التصدي لها جميعًا.



وحافظ منتخب البلجيكي على طريقة لعبه عن طريق التحفظ الدفاعي والهجوم بالهجمات المرتدة الخاطفة حتى نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني واصل منتخب البرازيل ضغطه على دفاعات منتخب بلجيكا من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق إلا أن الدفاعات البلجيكية واصلت صمودها أمام راقصي السامبا.



وفي الدقيقة 61 ومن هجمة مرتدة جديدة كاد منتخب بلجيكا أن يضيف الهدف الثالث عن طريق تسديدة من الجناح الأيمن ايدين هازارد.



وفي رد فعل سريع كان منتخب البرازيل قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف أول، إلا أن باولينيو لم يتمكن من استقبال الكرة العرضية من زميله فيرناندينيو.



ونجح كورتوا في التصدي لتسديدة من خارج منطقة الجزاء من دييجو كوستا بالدقيقة 70.



وبالدقيقة 74 قاد دييجو كوستا هجمة خطيرة لصالح راقصي السامبا ولكن نجح كورتوا ودفاع الشياطين الحمر في التصدي لها.



وبالدقيقة 76 استطاع منتخب البرازيل تسجيل الهدف الأول في مرمى بلجيكا من كرة عرضية.



وكاد منتخب البرازيل أن يتعادل أمام نظيره منتخب الشياطين الحمر عن طريق تسديدة من مسجل الهدف الأول أوجيستو ولكنها ضلت طريقها نحو المرمى بالدقيقة 80.



وبالدقيقة 82 أهدر فيليب كويتينو هدفا حقيقيا وذلك بعدما أخطأ التصرف في تمريرة عرضية ارضية من زميله نيمار دا سيلفا.



وحاول منتخب البرازيل تعديل النتيجة والتعادل في العديد من الكرات إلا أن منتخب بلجيكا كان يقف على أرض الملعب بشكل جيد ويمنع جميع الهجمات من الوصول إلى مرمى تيبو كورتوا.



وفي الدقيقة 93 سدد نيمار دا سيلفا كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تيبو كوروتوا تصدى لها ببراعة.



وبهذا الفوز يكون أول مواجهة من نصف النهائي بين منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا.