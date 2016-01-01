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متحدث الحكومة: نستهدف خفض معدل البطالة لـ8%..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:08 م
السفير أشرف سلطان
السفير أشرف سلطان
حمزة شعيب
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تشجع على الإنتاج لأنه عنصر هام فى المرحلة القادمة، منوها أن حجم الاستثمارات سيصل إلى 25%، وتعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف أشرف سلطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة" تقديم الاعلامى "حمدى رزق" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،" أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 8%، وحريصة على أن يكون هناك إدارة مالية جديدة، لافتا إلى أنه لأول مرة سيكون هناك فائض فى الموازنة العامة بدون خدمة الدين العام".

وتابع:"سيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من حيث استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى".

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