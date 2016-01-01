إحالة طبيبين للتحقيق بالأقصر لتغيبهما عن العمل.. صور

أحال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، 2 من الأطباء بمستشفى الأقصر العام إلى التحقيق لعدم تواجدهما فى النوبتجية خلال ساعات العمل الرسمية.



جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها وكيل وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، للمرور على مستشفى حميات الأقصر، ومستشفى الأقصر العام، حيث اطمأن على تواجد فريق الأطباء والتمريض، وتفقد أقسام الطوارئ والعنايات المركزة والحضانات والأقسام الداخلية.



وتأكد وكيل وزارة الصحة من توافر أدوية الطوارئ بالمستشفيات، ووجه الشكر للأطقم الطبية المتواجدة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

