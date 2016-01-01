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كأس العالم

مدرب بلجيكا في ورطة قبل مواجهة فرنسا بنصف نهائي كأس العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:18 م
صدى البلد
نور عادل
يقع الفرنسي المخضرم تييري هنري نجم منتخب فرنسا السابق والمدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب بلجيكا في ورطة كبيرة وذلك بعدما نجح منتخب بلجيكا في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. 

ومن المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا في نصف النهائي نظيره منتخب فرنسا والذي كان قد تخطى نظيره منتخب أوروجواي اليوم في دور الـ8.

ويقع الغزال الفرنسي في ورطة كبيرة حيث سيكون في حيرة بشأن انتمائه سيكون لصالح المنتخب الذي يدربه وعضو في جهازه الفني، أم سيكون انتمائه لصالح منتخب بلاده.

ونجح منتخب بلجيكا في تخطي دور الـ8 بعدما فاز على نظيره منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب كازان ارينا.

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