ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد هنيدي يسخر من خروج البرازيل بالمونديال: معلش سيليساو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:25 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك النجم الكوميدي محمد هنيدي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق فيها على فوز المنتخب البلجيكي على البرازيل بدور الثمانية في مونديال 2018، وصعوده إلى دور نصف النهاشي.

وقال محمد هنيدي في تغريدته على المباراة بطريقة ساخرة: «معلش سيليساو»، في إشارة منه إلى لقب «السيليساو» الذي يطلق على منتخب البرازيل بين مشجعينه ويعرف عالميًا به.

وكانت بلجيكا قد تغلبت على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمانية، وصعدت الأولى إلى دور نصف النهائي لتقابل منتخب فرنسا قبل المبارة النهائية في كأس العالم 2018.

ترشيحاتنا

النيران الصديقة تحرق مرمى البرازيل بالهدف الأول لبلجيكا.. فيديو

شاهد.. وزير الرياضة يهنئ مرتضى منصور على فرع الزمالك الجديد

متحدث الوزراء: تكافل وكرامة يعول 18 مليون مواطن ..فيديو

الحزن يخيم على طور سيناء لمصرع أسرة دمياطية في حادث سير.. صور

موقف حضاري من جماهير أوروجواي رغم الخروج من كأس العالم

رانيا علوانى تنشر صورتها بصحبة الخطيب وأعضاء مجلس الأهلى

مستريح جديد يستولى على 100 مليون جنيه من ضحاياه بالبحيرة

محلل سياسي: تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز مناكفة سياسية

اكتشف سر قراءة محمد صلاح لكتاب فن اللامبالاة

الكولسترول السيئ يهددك بالوفاة وأطعمة للقضاء عليه

حوض ماء سر استمرار زواج حمدي قنديل ونجلاء فتحي

ميدو يشيد بمدرب منتخب فرنسا في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

فيديو

مرتضى منصور يفجر مفاجآت حول فرع الزمالك بأكتوبر
مدحت قريطم يبرز مزايا قانون المرور الجديد.. فيديو
متحدث الوزراء: تكافل وكرامة يعول 18 مليون مواطن ..فيديو
قريطم: قانون المرور الجديد لن يطبق إلا في حالتين.. فيديو
بلجيكا تهزم البرازيل بثنائية وتواجه فرنسا بنصف النهائي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟