محمد هنيدي يسخر من خروج البرازيل بالمونديال: معلش سيليساو

شارك النجم الكوميدي محمد هنيدي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق فيها على فوز المنتخب البلجيكي على البرازيل بدور الثمانية في مونديال 2018، وصعوده إلى دور نصف النهاشي.



وقال محمد هنيدي في تغريدته على المباراة بطريقة ساخرة: «معلش سيليساو»، في إشارة منه إلى لقب «السيليساو» الذي يطلق على منتخب البرازيل بين مشجعينه ويعرف عالميًا به.



وكانت بلجيكا قد تغلبت على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد في دور الثمانية، وصعدت الأولى إلى دور نصف النهائي لتقابل منتخب فرنسا قبل المبارة النهائية في كأس العالم 2018.

