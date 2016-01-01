خبير نفطي يكشف تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

قال مصطفى بازركان الخبير النفطي المقيم في لندن، إنَّهُ إذا استمرت المُناوشات ووصلت إلى حرب تجارية «صريحة» بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصةً اليوم بعد إعلان الصين حزمة من الرسوم على أكثر من 554 سلعة غالبيتها من اللحوم يُؤثر مُباشرة على الحملة الانتخابات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحزبه.



وأضاف «بازركان»، خلال حواره على إحدى القنوات الفضائية، أنَّ استمرار هذه المناوشات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، من المؤكد أنْ تضع عقبات أمام استمرار نُمو الاقتصاد العالمي وحتى الاقتصاد الأمريكي.



وتأرجحت أسعار النفط في سوقٍ اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء دفع «بكين» على الرد بالمثل وفرض رسوم مضادة على البضائع الأمريكية.

