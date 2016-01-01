قريطم: قانون المرور الجديد لن يطبق إلا في حالتين.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إنه تم تقسيم قانون المرور الجديد إلى 5 شرائح، كل شريحة تتدرج فى العقوبة المرورية الخاصة بها حسب المخالفة.



وأوضح مدحت قريطم خلال استضافته ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور"،تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن قيمة المخالفة فى الشريحة الأولى تكون من 100 إلى 200 جنيه، لافتا إلى أن مخلفات الشريحة الأولى تتمثل في عدم تزويد المركبة المثلث العاكس، القيادة بدون النظارة الطبية ، عدم حمل رخصة القيادة، عدم الإعلان عن تعريفة المواصلات للركاب بصورة واضحة ، عدم تسجيل البيانات على مركبات النقل.



وتابع: ترك المركبة على الطريق بدون داعى "الوقوف الممنوع"، مشيرا إلى أنه حسب المادة الـ3 فى قانون المرور الجديد فإنه لن يطبق إلى بعد نشره بـ3 سنوات ، وأن وزير الداخلية قد أعلن رسميا انتهاء البنية الأساسية التكنولوجية للمرور قد تمت.