آلاف الإسبان يحتفلون بمهرجان الركض مع الثيران

شهدت الساحة الرئيسية بمدينة بامبلونا الإسبانية اليوم الجمعة مشاركة الآلاف في مهرجان الركض مع الثيران والذين قدموا لمشاهدة إطلاق ألعاب نارية تقليدية تعرف باسم (تشوبيناثو) إيذانا ببدء مهرجان سان فيرمين السنوي بالمدينة.



ارتدت الحشود القمصان والسراويل البيضاء التقليدية وهللوا ورددوا الهتافات أثناء إطلاق الألعاب النارية ظهر يوم الجمعة. وربطوا بعد ذلك مناديل حمراء حول أعناقهم احتفالا ببدء المهرجان.



وتبدأ مطاردة الثيران للراكضين عبر الشوارع كل صباح في الساعة الثامنة صباحا لمسافة 800 متر.

