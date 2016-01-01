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أخبار البلد

اتحاد العمال يطالب وزير قطاع الاعمال بصرف العلاوة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:45 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
أماني نوار
طالبت قيادات الاتحاد العام لعمال مصر، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها.

وأرسل 8 قيادات من الاتحاد، هم "النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد العمال، والنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والنائب جمال عقبي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والمهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والكيميائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية"، خطابا رسميا للوزير، لمطالبته بصرف العلاوة.

ووفقًا للقانون، يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

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