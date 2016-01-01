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محافظات

ضبط 25 قضية تموينية متنوعة بأسوان

السبت 07/يوليه/2018 - 02:51 ص
ضبط 25 قضية تموينية
ضبط 25 قضية تموينية متنوعة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة من بينها 9 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضية لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة، وقضيتين لسلع منتهية الصلاحية.

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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