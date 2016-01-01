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حوادث

اليوم.. نظر إعادة إجراءات محاكمة متهمين في خلية وزارة الداخلية

السبت 07/يوليه/2018 - 02:00 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى اتهامهما مع آخرين علي رأسهم منصور ابو جبل و12 امين شرطة اخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية وزارة الداخلية ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

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