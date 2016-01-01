وزير التعليم : لن نفرض أي زيادات بمصروفات المدارس الحكومية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو اليابانية بالمدارس الحكومية ، لن تؤثر نهائيًا على مصروفات المدارس الحكومية.



وقال الوزير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : إن الوزارة لا تنوي نهائيًا فرض أي زيادات على مصروفات المدارس الحكومية مقابل تطبيق هذه الانشطة ، وأضاف قائلًا : " لم يخطر على بالنا مثل هذه الأفكار نهائيًا".



وكانت حالة من القلق قد انتابت أولياء الأمور بعد أن تم الإعلان عن استعداد الوزارة لتطبيق بعض أنشطة التوكاتسو اليابانية بالمدارس الحكومية، حيث تساءل أولياء الأمور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلين: هو ده معناه أن المصاريف هاتزيد؟..بينما روج البعض إلى أن الوزارة ستجمع مبالغ اضافية من كل طالب إلى جانب المصروفات الاساسية نظير تطبيق هذه الأنشطة مثلما سيحدث في المدارس المصرية اليابانية ، وهو الأمر الذي أكد الوزير عدم صحته على الإطلاق.