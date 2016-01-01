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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة البترول

السبت 07/يوليه/2018 - 03:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانوني.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد. ع" و"تامر. أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول في إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوي، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.

كلفت النيابة العامة بضم الأحراز وإعداد الوسائل والأجهزة الفنية والفنيين المختصين اللازمين، لعرض الأسطوانات المدمجة والشرائط على ذمة القضية، وضم بصمة تاريخ خروج المتهم الثاني من التلفزيون.

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