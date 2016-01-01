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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

السبت 07/يوليه/2018 - 04:00 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
مني حسين - أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقى، اليوم السبت، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، 2 آخرين على خلفية اتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية .

ويُحاكم في القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وطبقا للتحقيقات حصل المتهمان الأول والثاني "محمد.ع"، و"تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه.

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