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حوادث

اليوم.. محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء

السبت 07/يوليه/2018 - 05:01 ص
الناشط السياسى أحمد
الناشط السياسى أحمد دومة
قسم الحوادث
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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