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حوادث

حبس عصابة تستدرج الرجال عبر فيس بوك لابتزازهم بأوضاع مخلة

السبت 07/يوليه/2018 - 07:01 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بحبس عصابة تقودها سيدة لاستدراج الرجال عبر صفحة "فيس بوك" لسرقة متعلقاتهم الشخصية وتصويرهم عرايا لابتزازهم .

تلقي العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من تاجر حديد قرر أن فتاة تدعى "هبه" تعرف عليها من خلال "فيس بوك" قامت بتصويره عاريا وابتزته بفضح أمره ونشر الفيديو على الفيس بوك إلا فى حال دفعه 10 آلاف جنيه نظير عدم نشرها وتبين من المعلومات الأولية أنها ليست الواقعة الأولى والوحيدة.

وتم توجيه قوة أمنية بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة وألقي القبض على المتهمة وبصحبتها عشيقها وصديقه أثناء تواجدهم داخل شقة بالمنطقة وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.

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