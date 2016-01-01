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حوادث

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 كجم بانجو وأسلحة نارية بأسوان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:38 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن أسوان حملة أمنية، استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 كجم من نبات البانجو المخدر ، و 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء .

وبسؤالهم أقروا حيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

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