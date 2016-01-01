عميد حقوق عين شمس يوضح تفاصيل تزوير شهادات نجاح لطلاب قطريين

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن ما يثار عن احالة مدير شئون الطلبة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتزوير شهادات نجاح لطلاب قطريين وافدين بالجامعة، مقابل مبالغ مالية، "قديم" ومر عليه عامان.



وأكد عبد المؤمن في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه تم تشكيل لجنة سرية على أعلى مستوى من أساتذة كبار داخل الكلية، نظرا لحساسية المكان بالنسبة للطلبة والتي بدورها أفادت بأن هناك تلاعب، وأن التلاعب يتمثل في أمور أهمها فى بيانات الحالة للطلاب الوافدين، موضحا أنه فور ثبوت التلاعب، تم إبلاغ الرقابة الإدارية، والتي رأت أن الموضوع يشكل جريمة وأحالتها إلى الأموال العامة.



وأضاف أنه تم إحالة المسئولين عن التلاعب لمجلس تأديب بالجامعة وتم توقيع عقوبات عليهم بالتزامن مع إبلاغ الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه قام بنقلهم من الإدارة لحين انتهاء التحقيقات.



وأوضح أنه بالنسبة كجهة إدارة تم استبعاد المتورطين من الكلية، وتم نقل من تحوم الشبهات حولهم إلى خارج الإدارة، حيث تم نقل مدير شئون الطلبة إلى المدينة الجامعية ونقل الموظفين الأخرين إلى إدارات أخرى.



وقررت نيابة حوادث غرب القاهرة، إحالة مدير شئون الطلبة بكلية الحقوق فى جامعة عين شمس للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتزوير شهادات نجاح لعدد من الطلاب القطريين الوافدين بالجامعة، مقابل مبالغ مالية نظير كل شهادة.



وجاء قرار النيابة العامة عقب ورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتحريات الرقابة الإدارية، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بنيابة حوادث غرب القاهرة، أن المتهم اصطنع 6 بيانات نجاح لعدد 6 طلاب قطريين، مقابل مبالغ مالية، واعتبارهم ناجحين ومنقولين للفرقة الأعلى فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، رغم رسوبهم فى المواد الدراسية المخصصة لهم.