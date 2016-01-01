ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة اختطاف طالب

السبت 07/يوليه/2018 - 08:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة مصر القديمة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة اختطاف طالب داخل سيارة بمصر القديمة.

وتلقي المقدم حسام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من المدعو "ناصر" 50 سنة ومقيم بالمنيل، مفاده تلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره بخطف نجله ويدعي"علي" وساومه علي دفع مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وجار تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتكثف مباحث قسم شرطة مصر القديمة جهوده لكشف غموض الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ترشيحاتنا

السجن مدى الحياة لرئيسي مدن رواندية لتورطهما في الإبادة الجماعية

السبت المقبل غرة ذي القعدة

حكم كلمة حرما بعد الصلاة

5 أسباب تؤدي إلى فشل الزواج

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز تشعل المنطقة حروبا

مقتل وفقد 56 شخصا مع تعرض اليابان لأمطار غزيرة

استخدمي مصل العين قبل النوم لمعالجة إرهاق الجلد

مقتل 54 شخصا في كندا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الصحف السعودية: حرب تجارية مستعرة بين الصين والولايات المتحدة وروسيا تدخل على الخط.. كأس العالم يواصل مفاجآته بخروج البرازيل.. واشنطن تنعي غرق شابين سعوديين.. تسوية بضمانة روسية في جنوب سوريا

النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة اختطاف طالب

إطلاق اسم مروان فاليني على حديقة في بلجيكا

حبس عاطلين بتهمة خطف طفل من أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

مؤسس المخابرات القطرية يكشف المخطط الأمريكي ضد مصر.. فيديو
وزارة البترول: طرح مزايدات الاستكشاف بالبحر الأحمر نهاية العام
أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات
وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟