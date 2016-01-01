النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة اختطاف طالب

أمرت نيابة مصر القديمة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة اختطاف طالب داخل سيارة بمصر القديمة.



وتلقي المقدم حسام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من المدعو "ناصر" 50 سنة ومقيم بالمنيل، مفاده تلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول أخبره بخطف نجله ويدعي"علي" وساومه علي دفع مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وجار تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتكثف مباحث قسم شرطة مصر القديمة جهوده لكشف غموض الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

