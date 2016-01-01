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حوادث

حبس عاطل زور المستندات الحكومية مقابل أموال من المواطنين

السبت 07/يوليه/2018 - 02:43 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بحبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية مقابل أموال من المواطنين.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تزوير المستندات وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مسكنه وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على مستندات مزورة.

واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

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