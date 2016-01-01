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أخبار العالم

ترامب يخشى الذهاب إلى لندن.. لهذا السبب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا يوم الخميس المقبل في زيارة يلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة إليزابيث.

لكن ترامب سيتجنب الذهاب إلى لندن خلال زيارته الرسمية حيث سيتم تنظيم مظاهرات معادية له.

وبحسب شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، فإن ترامب سيصل الخميس إلى بريطانيا قادما من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تُعقد في بروكسل، وسيشارك ترامب في عشاء في قصر بلينهايم وهو منزل ريفي فخم قرب أكسفورد ولد فيه ونستون تشرشل.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن زيارة ترامب هي لحظة مهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين، مضيفة "رئيسة الوزراء أكدت أنها ترغب في عقد اتفاق تجاري طموح مع الولايات المتحدة .. التجارة ستكون على جدول الأعمال".

فيما قال السفير الأميركي لدى المملكة المتحدة وودي جونسون ، إن تلك الزيارة مهمة جدا كون بريطانيا حليف أساسي لأمريكا في الاقتصاد والأمن، وأجاب السفير عن سؤال حول خوف ترامب من الذهاب إلى لندن بسبب المظاهرات قائلا "الرئيس لا يتجنب أي شيء.. يحاول ببساطة القيام برحلة فعالة إلى أقصى حدّ خلال 24 ساعة" مضيفا أن ترامب يقدّر حرية التعبير.

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