محلل سياسي: تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز مناكفة سياسية

قال الدكتور طارق فهمي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ، أن تهديدات الرئيس الإيرانى روحانى بغلق مضيق هرمز حال قيام واشنطن بتنفيذ تهديداتها بعدم شراء النفط الإيرانى تأتى فى سياق المناكفة السياسية واستراتيجية الردع بين الجانبين الأيرانى والأمريكى.



وأوضح "فهمي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إيران لن تجرؤ على غلق مضيق باب هرمز بإعتبار التهديدات غير واقعية ولن تحدث ، مشيرًا إلى أن أمريكا استبقت بالرد بأنها ستحمى المضيق وتتصدى لأى تحرك إيرانى تقدم عليه طهران وأنها لن تقف موقف المتفرج.



وأشار "فهمى"، إلى أن إيران تلجأ لهذه الوسائل لإظهار أنها تملك أوراق ضغط بهدف تقليل العقوبات عليها وكطريقة للرد والردع.

