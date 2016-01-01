خبير: تخلي أمريكا عن المعارضة ساهم في سيطرة سوريا على معبر نصيب

قال العميد إلياس فرحات المحلل العسكري من بيروت، إنَّ التطور المُهم اليوم، هو وصول القوات السورية إلى معبر «نصيب» على الجانب السوري المقابل لنقطة عبور «جابر» من الجهة الأردنية، وبالتالي أصبحَت هناك إمكانية لفتح «المعبر» من الناحية الأمنية والعسكرية، ولكن منْ الناحية السياسية يلزم ذلك قرارا سياسيا منْ الحكومة الأردنية.



وأضاف «فرحات»، خلال لقائه على قناة «الغد» : «أما تَقدم القوات السورية فـ يلفت النظر هو التقدم نحوَ بلدة النعيمة القريبة من درعا، ونحنُ خلال الأيام المقبلة أمام مَعركة درعا والسيطرة على درعا البلد، إذ هيَّ منطقة كَثيفة السكان.. وبِسيطرة القوات السُورية عليها تَكون مُحافظة درعا ما عدا المَناطق المُحاذية للحدود الإسرائيلية، تحت سيطرة القوات الحكومية».



ويعود الفضل الأول لسيطرة الجيش السوري على معبر «نصيب» الحدودي الاستراتيجي مع الأردن، هو اختلال موازين القوى، وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن المعارضة.

