4 عاطلين وراء سرقة شقة رجل اعمال بالبساتين

في أقل من 24 ساعة ، نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط 4 لصوص اقتحموا شقة صاحب مصنع رخام في البساتين وتمكنوا من سرقة اموال ومجوهرات ولاذوا بالهرب الى ان تم ضبطهم.



وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع للرخام بتعرض شقته بشارع الجزائر للسرقة ولم يتهم او يشتبه فى احد.



على الفور انتقل رجال الامن وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ وتم تحديد الجناة وضبطهم وبحوزتهم اموال عملات مختلفة ومجوهرات تم اعادتها لصاحبها وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.