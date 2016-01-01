ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

4 عاطلين وراء سرقة شقة رجل اعمال بالبساتين

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:40 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
في أقل من 24 ساعة ، نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط 4 لصوص اقتحموا شقة صاحب مصنع رخام في البساتين وتمكنوا من سرقة اموال ومجوهرات ولاذوا بالهرب الى ان تم ضبطهم.

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع للرخام بتعرض شقته بشارع الجزائر للسرقة ولم يتهم او يشتبه فى احد.

على الفور انتقل رجال الامن وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ وتم تحديد الجناة وضبطهم وبحوزتهم اموال عملات مختلفة ومجوهرات تم اعادتها لصاحبها وجار عرضهم على النيابة للتحقيق.

ترشيحاتنا

البحث عن مجهولين اختطفوا طالبا جامعيا بمصر القديمة

ترامب يخشى الذهاب إلى لندن.. لهذا السبب

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى

بلجيكا تهزم البرازيل بثنائية وتواجه فرنسا بنصف النهائي.. فيديو

هبة تستدرج الرجال عبر فيس بوك لابتزازهم بعد تصويرهم فى أوضاع مخلة

إسرائيل تنقلب علي نتنياهو بعد تزييف المحرقة لخدمة سياسته

التباين في عقوبات فيفا يثير الجدل والانتقادات

دينا يحيى تبكي بسبب فتاة المترو المنتحرة.. فيديو

مدرب الأوروجواي يدخل تاريخ كأس العالم بعد مباراة فرنسا

باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسطورة حراسة المرمى بوفون..فيديو

مستريح جديد يستولى على 100 مليون جنيه من ضحاياه بالبحيرة

قريطم: قانون المرور الجديد لن يطبق إلا في حالتين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

فيديو

مرتضى منصور يفجر مفاجآت حول فرع الزمالك بأكتوبر
مدحت قريطم يبرز مزايا قانون المرور الجديد.. فيديو
متحدث الوزراء: تكافل وكرامة يعول 18 مليون مواطن ..فيديو
قريطم: قانون المرور الجديد لن يطبق إلا في حالتين.. فيديو
بلجيكا تهزم البرازيل بثنائية وتواجه فرنسا بنصف النهائي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟