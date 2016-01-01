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حوادث

البحث عن مجهولين اختطفوا طالبا جامعيا بمصر القديمة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:42 م
حملة امنية - ارشيفيه
حملة امنية - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
يكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بتعرض طالب جامعى للاختطاف على يد مجهولين.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا بتعرض طالب جامعى للاختطاف على يد مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية وطلبوا ربع مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجناة ومن المقرر سقوطهم خلال الساعات القادمة.

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