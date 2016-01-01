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حوادث

هارب من سجن ابو زعبل يستعير اسما لتضليل الشرطة بعين شمس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:43 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد صبرى
القى ضباط مباحث تنقيذ الاحكام بالقاهرة القبض على هارب من سجن ابو زعبل فى احداث ثورة يناير اثناء اختبائه داخل شقة بعين شمس.

وامر اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة باحالته الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة عين شمس باختباء شخص يدعى صلاح الكنزى داخل شقة مستأجرة بالمنطقة واستخدامه اسم مستعار بين اهالى المنطقة خشيه افتضاح امره .

على الفور تم توجيه مأمورية لمكان اختبائه وتم ضبطه بعد رحله هروب دامت لاكثر من 7 سنوات وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

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