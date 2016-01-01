رسالة دكتوراة عن مكافحة الإغراق للمستشار احمد عبد العزيز .. صور

حصل المستشار أحمد عبد العزيز القاضى بمجلس الدولة على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز بحقوق جامعة الزقازيق وكان عنوان الرسالة مكافحة الإغراق وتسوية المنازعات الناجمة عنه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اشرف على الرسالة الاستاذ الدكتور سعيد سالم جويلي أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق وعميد معهد البحوث والدراسات الأسيوية الأسبق بجامعة الزقازيق .



وحضر مناقشة الرسالة كل من المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم - رئيس مجلس الدولة والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد سعيد شحاتة - محافظ الشرقية و الأستاذ الدكتور خالد عبد الباري - رئيس جامعة الزقازيق.



وناقشت رسالة الدكتوراه مشكلة الإغراق التى تعد من أهم المشاكل التي تواجه الكثير من دول العالم وتعوق تطور العلاقات التجارية بينها ، ذلك أن التجارة الدولية الي هي محرك النمو الاقتصادي إنما تنتعش بفضل المنافسة وفتح الأسواق ومنع الاحتكارات.



وتعد هذه الرسالة من الرسائل القليلة الي تتناول مشكلة الإغراق ، وخصوصا في جوانبها القانونية .



ويكمن الهدف من دراسة الموضوع في إبراز كيفية تنظيم قواعد مكافحة الإغراق وتسوية المنازعات الناجمة عنه في التشريعات الداخلية .



