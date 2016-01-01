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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:11 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان.

وكان اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل " كبود " بمنطقة السلسلة بمدينة كوم أمبو وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ما بين كدمات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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