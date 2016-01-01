النواب في مطروح.. وفد سياحة البرلمان يتفقد مشروعات التنمية ومشكلات المحافظة.. وتوصيات بحل أزمة المياه والصرف الصحي والخدمات الطبية

نائب يطالب بحوافز تشجيعية للأطباء بالمحافظات الحدودية

محافظة مطروح تمتلك فرصا سياحية واعدة

عضو سياحة البرلمان:

لن نتهاون في أي تجاوزات بالمحافظة



تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية المحافظات الحدودية اقتصاديا وسياحيا، طار وفد من نواب لجنة السياحة بالبرلمان إلى محافظة مطروح أبرز محافظات الحدود والمشهورة بمواردها الاقتصادية والسياحية، وذلك لتفقد مشروعات التنمية بالمحافظة وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، فضلا عن تفقد باقي المدن والأماكن العامة للوقوف على مشكلات الأهالي هناك.



تحديات التنمية



لم تكن زيارة النواب لمطروح هي الأولى من نوعها، فقد أكد أحمد رسلان، نائب مطروح، أن البرلمان قد سبق ونظم زيارة خلال دور الإنعقاد الثاني برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وذلك للوقوف على التحديات والعوائق التي تقف في طريق تحقيق التنمية بمطروح.



وأكد رسلان في تصريحات خاصة، أن المحافظة عانت من الاهمال على مدار السنوات الماضية، موضحا أنه يوجد العديد من المشكلات فى المحافظة أهمها عدم وجود صرف زراعى لمركز ومدينة سيوة، اضافة إلى مشكلة الصرف الصحي، حيث أنه لا يوجد مشروع للصرف الصحى من الحمام وحتى السلوم.



وأضاف نائب مطروح أن المحافظة تعانى من الخدمة الصحية فعلى الرغم من وجود مستشفيات مجهزة طبيا إلا أن هذه المستشفيات ينقصها الأطباء، حيث أن الأطباء يرفضون التوجه إلى مستشفيات مطروح، مطالبا بضرورة تطبيق قرار الحكومة بمنح حوافز تشجيعية للأطباء الذين يتم تكليفهم فى المستشفيات بالمحافظات الحدودية.



وأشار النائب إلى أن محافظة مطروح تعانى أيضا من مشكلة مياة الشرب حيث أنه لا يوجد محطة لتنقية المياه، ووجود نحو ٤ مكثفات فقط لتنقية مياة البحر وهى غير كافية.



مستقبل واعد



بدوره أشاد النائب سليمان العميرى، نظيره بالمحافظة، بالزيارة التى تقوم بها لجنة السياحة حاليا، إلى منطقة العلمين القديمة والجديدة؛ بمحافظة مرسى مطروح، لتعظيم دور الاستفادة منها فى تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح الأجانب والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام مؤكدًا أن محافظة مطروح تمتلك فرصا سياحية واعدة فى المستقبل القريب.



وأوضح العميرى، أن محافظة مطروح من أقدم المناطق التى يوجد بها آثار، وتعتبر البوابة ولكن المحافظة مظلومة بعض الشئ من حيث توثيق تاريخها، مشيرا إلى أن مطروح محافظة غنية يجب الاستفادة من جميع مواردها.



وأضاف النائب، أن محافظ مطروح اكتشف فيها العديد من القطع الأثرية التى تعود إلى العصر الفرعونى والإغريقى والرومانى والبطلمى ويصل عددها إلى ما يقرب من 6 آلاف قطعة مخزنة فى مخزن هيئة الأثار، مؤكدًا أنه بالرغم من فرص السياحة الواعدة فى المستقبل القريب، إلا أن المحافظة وحتى هذه اللحظة لا يوجد بها متحف يوثق تاريخها القديم.



الزيارة الحالية



أما عن تفاصيل الزيارة الحالية، قال النائب ياسين عبدالصبور، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن زيارة نواب اللجنة إلى مطروح جزء من خطة المجلس لتنمية المحافظات الحدودية، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، لافتا إلى أن الزيارة ليست الأخيرة وسيعقبها زيارات آخرى لباقي المحافظات.



وأوضح عبدالصبور، أن الزيارة شملت تفقد الممشى السياحي والإسكان المميز، ومحافظة مرسى مطروح، وعددا من المناطق السياحية للوقوف على الاحتياجات والخدمات المقدمة، فضلا عن تفقد مدينة العلمين الجديدة، ومن المنتظر تفقد باقي المؤسسات وأماكن الخدمات بالمحافظة ولقاء المسئولين والمواطنين لمعرفة المشكلات والمعوقات التي تواجههم.



وأشار عضو لجنة السياحة، إلى أن اللجنة لن تتهاون في أي مخالفات أو تجاوزات بالمحافظة وسيتم محاسبة المسئولين عنها، كما سيتم إعداد تقرير بشأن الزيارة وتوصيات النواب تمهيدا لمناقشته باللجنة وإرساله إلى الجلسة العامة.